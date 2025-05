Restyling terminato parco riaperto

Il parco dell’educazione stradale "Giardino Lea Garofalo" di Rho ha riaperto ufficialmente ieri, dopo un atteso restyling. Situato in via Goglio, angolo corso Europa, accanto al comando di polizia locale, l'area è stata inaugurata con un simbolico taglio del nastro -bis, alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e di numerosi cittadini entusiasti.

