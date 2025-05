Residenza del sindaco | Seduta segreta Regolamento violato

FOLLONICA La seduta del consiglio comunale rigurdante la residenza del sindaco di Follonica non poteva essere secretata. Ieri è stato trasmesso alla prefettura di Grosseto un parere del Ministero dell’Interno riguardo la discussa seduta segreta che si è svolta lo scorso 7 aprile. Secondo il Ministero, quella seduta non doveva svolgersi perché la decisione di trattare la questione in seduta segreta è stata presa non rispettando le procedure che lo prevedono. Questo parere ministeriale era stato richiesto dalla prefettura dopo le segnalazioni dei consiglieri di opposizione sulle presunte irregolarità. In particolare, secondo i consiglieri dei gruppi di minoranza, non sarebbe stato rispettato l’articolo 33 del regolamento, che stabilisce che il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta motivata del presidente del Consiglio o del sindaco, il problema è che non solo non è stata presentata alcuna richiesta motivata, ma il Consiglio non ha mai deliberato alcun atto in cui si stabiliva di procedere a una riunione segreta. 🔗Leggi su Lanazione.it

