"GiĂą le mani da via don Sturzo", residenti contro il progetto della ciclabile mangia-parcheggi organizzano un flashmob con l’opposizione per ribadire il concetto: "Alberi abbattuti, stalli cancellati, costi raddoppiati a 1,3 milioni". Protesta pacifica, ma ferma a Cernusco, Vivere, capogruppo Giordano Marchetti, in minoranza, torna nel rione dopo il volantinaggio dello scorso marzo. Il concetto è sempre lo stesso: "Il piano è approvato, ma va rivisto - chiede la gente - non siamo stati interpellati, qui serve altro". Per fare posto alla corsia protetta per pedoni e biciclette "saranno cancellati 25 posti auto e abbattute 15 piante - ricorda il consigliere - era cominciato tutto con un’assemblea pubblica due anni e mezzo e fa poi il disegno era finito nel dimenticatoio. Una delibera lo scorso dicembre l’ha riportato in auge, ma con alcune modifiche". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Residenti contro la pista ciclabile: "Piante abbattute, addio posteggi"