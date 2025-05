Dal 15 maggio 2025 è disponibile su Netflix Reservatet – La riserva. Si tratta di una serie TV danese che vede protagonista Cecilie. Quest’ultima vive in una lussuosa villa, immersa in una regione a nord di Copenaghen, con suo marito Max, il figlio adolescente Viggo e la figlia appena nata. Inoltre, con loro c’è la domestica filippina, Angel. Conosciamo subito i loro vicini, ovvero Rasmus e Katarina, che vivono con il loro figlio Oscar, amico di Viggo. Improvvisamente in casa loro scompare Ruby, un’au pair (giovane che vive con una famiglia ospitante in un altro paese, prendendosi cura dei bambini in cambio di vitto, alloggio e una piccola paghetta). La sua scomparsa genera una serie di eventi che sconvolge entrambe le famiglie. Reservatet – La riserva, chi ha ucciso Ruby? Trama completa. Leggi anche: Havoc su Netflix come finisce: spiegazione del finale. 🔗Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Reservatet – La riserva come finisce: spiegazione finale