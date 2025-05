Replica La Promessa in streaming puntata 15 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 15 maggio 2025, torna l'appuntamento con la soap spagnola "La Promessa". In questa puntata, Curro gioirà per la felicità di sua sorella, ma sarà costretto a fare una confessione sconvolgente al cugino. Il baronetto non potrà più nascondere al marchese una verità che lo tormenta da tempo. Non perderti i colpi di scena!

