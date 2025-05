Renato Veiga Juve | addio a fine stagione riscatto o permanenza fino al Mondiale per Club? Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del difensore

Renato Veiga Juve: il punto sul futuro del difensore bianconero. Contro l’Udinese potrebbe essere l’ultima allo Stadium?. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quello che sarà il futuro dei tre giocatori arrivati in prestito nell’ultima sessione del calciomercato Juve: Kolo Muani, Conceicao e Renato Veiga. Secondo la rosea il difensore portoghese è destinato a lasciare il club dopo questa stagione e il match contro l’Udinese potrebbe essere l’ultimo allo Stadium con la maglia bianconera. Il piano del club è quello di provare a mantenerlo per il Mondiale per Club. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

