Remigration Summit arrestato a Malpensa l' esponente di destra Paludan A La Spezia si temono tensioni

Al Remigration Summit, l'esponente di destra Paludan è stato arrestato all’aeroporto di Malpensa, mentre a La Spezia si preparano a possibili tensioni. La manifestazione di Casa Pound è stata spostata a causa di un'altra concessione per la stessa piazza, suscitando proteste: "Non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di manifestare".

La manifestazione organizzata da Casa Pound è stata spostata perché la stessa piazza è stata concessa ad altri: "Non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di manifestare" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Remigration Summit, arrestato a Malpensa l'esponente di destra Paludan. A La Spezia si temono tensioni

Remigration summit, identificato a Malpensa estremista di destra danese

Come scrive rainews.it: Rasmus Paludan, condannato in patria per i roghi del Corano, era in Italia per partecipare al vertice sulle deportazioni dei migranti ...

Bloccato a Malpensa l’estremista di destra danese Rasmus Paludan: “Voglio andare al Remigration Summit”

Si legge su fanpage.it: Rasmus Paludan, politico danese diventato celebre per aver bruciato copie del Corano e scatenato proteste in Danimarca e Svezia, è stato bloccato dalla ...

Estremista danese di destra Paludan bloccato a Malpensa: “Voleva andare al Remigration summit”

Da milano.repubblica.it: La posizione dell'uomo che per anni ha manifestato bruciando il Corano in piazza è al vaglio della Polizia di Frontiera ...

