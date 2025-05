reinas la recensione del film di klaudia reynicke

Dal 7 all’11 maggio presso il cinema Barberini di Roma si è tenuto come ogni anno il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano La Nueva Ola. All’interno del ricco programma è stato presentato in anteprima Reinas di Klaudia Reynicke, in uscita nelle sale italiane il 15 maggio 2025. Scritto dalla regista svizzero-peruviana insieme a Diego Vega, il film ha debuttato al Sundance Film Festival a gennaio 2024. Reinas racconta la storia di una famiglia che vive nella Lima degli anni Novanta, agitata da una guerra civile, da frequenti atti di terrorismo e da un violento rincaro dei prezzi. In questo contesto politico Elena (Jimena Lindo), madre di Aurora (Luana Vega) e Lucía (Abril Gjurinovic), decide di approfittare di un’offerta di lavoro in Minnesota per trasferire la sua famiglia negli Stati Uniti. 🔗Leggi su Screenworld.it

