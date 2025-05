Regione Toscana | il diritto di studiare con Libri Gratis

In Toscana, il diritto allo studio si arricchisce con l'iniziativa di fornire libri gratis. Con la conclusione dell'anno scolastico imminente, la Regione è già al lavoro per garantire un avvio sereno e sostenibile per le famiglie, che affrontano le sfide legate ai costi dell'istruzione. Una misura fondamentale per garantire l'accesso equo alla conoscenza.

Tra poco più di un mese terminerà l’anno scolastico, ma la Regione Toscana sta già lavorando per affrontare al meglio l’anno che partirà col suono della prossima prima campanella. L’avvio dell’anno scolastico a settembre rappresenta per molte famiglie un momento critico, durante il quale misurarsi con la difficoltà di assicurare ai propri figli quel che occorre per l’istruzione. L’acquisto dei libri scolastici diventa infatti ogni anno più oneroso. Per alcune famiglie le spese scolastiche legate alla dotazione libraria rappresentano una criticità molto forte, soprattutto per quelle che hanno più figli iscritti a una classe delle “medie” o delle “superiori” al punto che talvolta tale spesa assorbe una fetta davvero consistente delle entrate familiari. Da qui la decisione della Regione Toscana di intensificare il suo impegno per il diritto allo studio scolastico, avviando un nuovo intervento, denominato Libri Gratis, finalizzato a sostenere le studentesse e gli studenti provenienti da famiglie a più basso reddito nell’acquisto dei libri necessari per la frequenza delle scuole. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regione Toscana: il diritto di studiare con “Libri Gratis”

