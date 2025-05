Regione i 79 anni dello Statuto fra conquiste e mancata applicazione | Eppure resta la nostra ' Carta' fondamentale

Celebrare i 79 anni dello Statuto della Regione Siciliana significa riconoscere un traguardo storico e un impegno verso il futuro. Nato dalle ceneri della Seconda guerra mondiale, questo documento rappresenta una conquista fondamentale, pur evidenziando le sfide legate alla sua applicazione. È un simbolo di identità e autonomia, un pilastro che guida la nostra comunità .

"Celebrare i settantanove anni dello statuto della Regione Siciliana è un dovere nei confronti di quanti, subito dopo il dramma della Seconda guerra mondiale, si ritrovarono, provenendo da contesti sociali e politici diversi, per dare vita al primo vagito di quella che solo più tardi sarebbe.

