Reggio Emilia donna di 47 anni trovata morta in casa | il compagno ascoltato dai carabinieri

È stata trovata morta mercoledì sera in una casa di Correggio (in provincia di Reggio Emilia). La vittima è una 47enne di origini romene. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, che indagano sul caso, la donna conviveva con un uomo. Gli uomini dell'Arma stanno sentendo in queste ore proprio il suo compagno. In base a quanto riferito, sul corpo della donna non ci sarebbero segni evidenti di morte violenta. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbe stato l' ex compagno della 47enne, residente nel Modenese, denunciandone la scomparsa.

