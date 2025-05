Reggiana festeggia la salvezza in Serie B e pianifica il futuro tra rinnovi e calciomercato

La Reggiana celebra la salvezza in Serie B con un barbecue di festa al centro sportivo, ma il pensiero va già al futuro. Tra i rinnovi e le strategie di calciomercato, resta da definire la continuità della dirigenza, con particolare attenzione al direttore sportivo e all’allenatore Dionigi. La pianificazione è già iniziata.

Con una grigliata in famiglia al centro sportivo ieri la Reggiana ha festeggiato la straordinaria salvezza in Serie B. Certo: il calcio giocato può attendere, ma è già tempo di futuro. Da capire gli sviluppi societari, e a cascata le eventuali conferme di direttore sportivo e allenatore (Dionigi ha il rinnovo automatico vista la salvezza). Poi si metterà mano alla rosa. PORTIERI Il nodo fondamentale è il futuro di Bardi: il 33enne è in scadenza. In caso di rinnovo si andrebbe con un altro anno con una certezza assoluta, affiancata da Motta che magari potrebbe giocare qualche gara in più (curiosità: ieri ha preso la patente). Sposito completa il pacchetto portieri. Nel caso Bardi non rinnovi, sembra presto affidare già ora la porta a Motta, quindi è facile prevedere l’arrivo di un portiere più esperto da affiancargli, che partirà come titolare e poi alla lunga potrebbero anche giocarsi il posto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana festeggia la salvezza in Serie B e pianifica il futuro tra rinnovi e calciomercato

Se ne parla anche su altri siti

La Reggiana festeggia con i suoi tifosi la salvezza in serie B, il video

Lo riporta msn.com: Dalla costa atlantica della Francia al Mediterraneo spagnolo, le industrie marine stanno trovando nuovi modi per trasformare i loro rifiuti in tesori.

Reggiana salva in Serie B: il ruolo chiave di Dionigi e la soddisfazione di Giuseppe Fico

Riporta msn.com: Giuseppe Fico alle cinque del pomeriggio ha la voce di chi si è appena alzato da letto. "No, però finalmente mi sto rilassando. Dopo Castellammare non ho dormito per tre notti". Troppe feste ...

Brescia, con la Reggiana c’è in palio la salvezza: la diretta

Segnala giornaledibrescia.it: Serve una vittoria e occorre scongiurare un arrivo a pari punti con Mantova e Frosinone. Rigamonti quasi sold out, davanti Borrelli e Bianchi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diretta tv Trieste-Verona, importantissima sfida per la salvezza in Serie A1 di basket

Trieste e Verona si affrontano in una partita importante e decisiva per la salvezza in Serie A1 di basket.