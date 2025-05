Referendum Zaia | Non andrò a votare Perini | Parole sconsiderate

In vista del referendum, Luca Zaia annuncia la sua decisione di non votare, stigmatizzando le proposte come strumentali e incoerenti. Le sue parole mettono in discussione l'affidabilità di chi ha promosso queste consultazioni, riferendosi al passato tentativo contro l'autonomia, bocciato dalla Consulta. Una posizione netta che riflette malcontento e scetticismo nei confronti della politica attuale.

«L'8 e 9 giugno io non andrò a votare. Questi referendum sono stati proposti dagli stessi che volevano farci votare anche contro l'autonomia, quesito poi bocciato dalla Consulta. Quindi ora chi li ha promossi si misurerà coi cittadini e andrà a chieder loro i voti, come ho fatto io nel 2017. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Referendum, Zaia: «Non andrò a votare». Perini: «Parole sconsiderate»

