Referendum nel weekend i banchetti informativi di Avs e Possibile

Nel weekend del 17 e 18 maggio, Alleanza Verdi e Sinistra e Possibile di Ferrara promuovono banchetti informativi sui cinque referendum in programma l'8 e 9 giugno. Gli incontri si terranno dalle 10.30 alle 13 in via Garibaldi, accanto alla libreria, per fornire informazioni utili e rispondere alle domande dei cittadini.

Alleanza Verdi e Sinistra e Possibile di Ferrara hanno organizzato per sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle 10.30 alle 13, i banchetti informativi sui cinque referendum, che si terranno l'8 e il 9 giugno. I banchetti saranno presenti sabato 17 in via Garibaldi, di fianco alla libreria. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Referendum, nel weekend i banchetti informativi di Avs e Possibile

