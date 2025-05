Referendum la Cgil lancia la manifestazione contro l’astensionismo | in piazza il 19 maggio

La Cgil promuove una manifestazione il 19 maggio, intitolata "Il voto è libertà! Maratona contro l’astensionismo", per incoraggiare i cittadini a partecipare ai referendum dell'8 e 9 giugno. L'evento avrà luogo in piazza Vittorio Emanuele a Roma, a partire dalle 17, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza del voto per la democrazia.

Si chiama 'Il voto è libertà! Maratona contro l’astensionismo' ed è la manifestazione promossa dalla Cgil per mobilitare i cittadini in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno. L'iniziativa si terrà il prossimo lunedì 19 maggio, a partire dalle 17 presso piazza Vittorio Emanuele a Roma. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Referendum, la Cgil lancia la manifestazione contro l’astensionismo: in piazza il 19 maggio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum, la Cgil lancia la manifestazione contro l’astensionismo: in piazza il 19 maggio

Segnala fanpage.it: Si chiama 'Il voto è libertà! Maratona contro l’astensionismo' ed è la manifestazione promossa dalla Cgil per mobilitare i cittadini in vista dei ...

Referendum Jobs Act, la piazza Cgil-Pd-5 Stelle e il tranello spiegato dai riformisti

Si legge su msn.com: La sinistra, ringalluzzita dalla presa di posizione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che invita all’astensione, trova un ...

Referendum, Cgil e opposizioni in piazza il 19 maggio contro l'astensionismo

tg24.sky.it scrive: Nota congiunta Pd-M5s-Avs per aderire alla manifestazione della Cgil del 19 maggio per spingere al voto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CGIL, CISL e Anief firmano il non-contratto sulla DaD: diritti dei lavoratori calpestati

Apprendiamo dagli organi di stampa che dopo CISL e Anief, anche la CGIL ha firmato il contratto sulla didattica integrata, o sarebbe meglio dire il non contratto sulla DDI.