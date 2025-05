Referendum cittadinanza blitz del comitato promotore | logo su facciata Palazzo Chigi – Foto

Un flash mob ha illuminato la facciata di Palazzo Chigi con il logo del referendum sulla cittadinanza, un'iniziativa del comitato promotore che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica in vista del voto dell'8 e 9 giugno. L'evento, svoltosi in piazza Colonna, ha visto la partecipazione di diverse personalità, sottolineando l'importanza di rompere il silenzio su questo tema cruciale.

(Adnkronos) – Il simbolo del referendum sulla cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi questa sera durante un flash mob del comitato promotore del referendum cittadinanza in piazza Colonna per rompere il muro del silenzio sul voto dell'8 e 9 giugno. Presenti i presidenti del comitato promotore Riccardo Magi e Deepika Salhan, la . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum cittadinanza, blitz del comitato promotore: logo su facciata Palazzo Chigi - Foto

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - Il simbolo del referendum sulla cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi questa sera durante un flash mob del comitato promotore del referendum cittadinanza in pia ...

Cittadinanza, flashmob del comitato per il “Sì" proietta il logo del referendum su palazzo Chigi

Come scrive informazione.it: Il simbolo del referendum sulla cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi questa sera durante un flash mob del comitato promotore del referendum cittadinanza in piazza Colonna pe ...

Conte sul referendum: “Voterò si ai quesiti sul lavoro. Sì anche a quello sulla cittadinanza anche se temo che il Paese non sia pronto”

Come scrive blitzquotidiano.it: Conte sul referendum: "Voterò si ai quesiti sul lavoro. Sì anche a quello sulla cittadinanza anche se temo che il Paese non sia pronto" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Raggiunto il quorum: il referendum sulla cittadinanza supera le 500mila firme

Il referendum per modificare la legge sulla cittadinanza ha ufficialmente raggiunto l'obiettivo delle 500mila firme, come confermato oggi dalla piattaforma del Ministero della Giustizia.