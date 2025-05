Referendum Capone Ugl | Guardano allo specchietto retrovisore Tutte proposte inadeguate

Ferma presa di posizione dell’Ugl nei confronti dei referendum promossi dalla Cgil, definiti dal segretario generale Francesco Capone come un «ennesimo tentativo di guardare la realtà con lo specchietto retrovisore». Secondo il sindacato di Via delle Botteghe Oscure, lo strumento referendario si rivela «inadeguato» per affrontare le complesse problematiche del mondo del lavoro attuale. E non fornisce risposte concrete alle reali istanze dei lavoratori. Referendum, i quesiti e i dubbi. «Il mondo del lavoro è cambiato profondamente e ha bisogno di risposte nuove, capaci di coniugare stabilità, diritti e flessibilità», ha dichiarato con fermezza Capone. L’Ugl esprime forte preoccupazione per il ricorso alla via referendaria su normative delicate come il Jobs Act, sottolineando il rischio di «creare un clima di incertezza normativa» e di compromettere «quel percorso di equilibrio e responsabilità che le parti sociali hanno faticosamente costruito negli ultimi anni». 🔗Leggi su Secoloditalia.it

