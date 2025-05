referendum abrogativo dell 8 e 9 giugno i 5 no della lega

La Lega ha già fatto sapere che non parteciperà al referendum abrogativo previsto per l’8 e 9 giugno 2025, invitando all’astensione. La consultazione popolare coinvolgerà cinque quesiti relativi a temi chiave come lavoro e cittadinanza. I primi quattro quesiti, promossi dal sindacato Cgil con il sostegno di altri partiti e associazioni, mirano a modificare il Jobs Act: tra gli obiettivi ci sono il ripristino del reintegro in caso di licenziamenti illegittimi, l’eliminazione del tetto agli indennizzi nelle piccole imprese, l’obbligo di causale per i contratti a termine e la responsabilità solidale negli appalti in caso di infortuni. Il quinto quesito riguarda la cittadinanza italiana per i cittadini extra-Ue: si propone di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale necessario per la richiesta. 🔗Leggi su Quifinanza.it

