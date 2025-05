Referendum 8 e 9 giugno M5S protesta in Senato

Il 8 e 9 giugno, i senatori del M5S hanno protestato in Senato contro l'oscuramento mediatico del referendum, denunciando il silenziamento della commissione di vigilanza Rai. Sotto lo slogan "Democrazia silenziata", hanno esposto cartelli nell’Aula di Palazzo Madama, portando l'attenzione su quello che definiscono un grave attacco ai diritti democratici.

I senatori M5S hanno inscenato una protesta in Aula sull’oscuramento mediatico del referendum e sul silenziamento della commissione di vigilanza Rai. ‘Democrazia silenziata’, ‘ Referendum oscurati ‘, le accuse scritte su cartelli che sono stati esposti nell’Aula di Palazzo Madama, mentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, richiamava all’ordine. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, M5S protesta in Senato

