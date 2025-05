Referendum 2025 estratti 787 scrutatori | ecco l' elenco

In vista del referendum del 2025, la Commissione Elettorale Comunale ha pubblicato l’elenco degli 787 scrutatori selezionati. Sotto la presidenza dell’assessore Massimiliano Minutoli e con la partecipazione delle consigliere comunali Concetta Buonocuore, Nicoletta D’Angelo e Amalia Centofanti, insieme alla delegata del Segretario generale, arch. Antonella Cutroneo, si prepara un'importante fase di partecipazione democratica.

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dall'assessore Massimiliano Minutoli e composta dalle consigliere comunali Concetta Buonocuore, Nicoletta D'Angelo e Amalia Centofanti, presente la delegata del Segretario generale, arch. Antonella Cutroneo, dirigente del dipartimento Affari Generali.

