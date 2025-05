Red carpet senza sorprese per Tom Cruise a Cannes 2025 Gli occhiali da sole restano il suo unico enigma

Al 78esimo Festival di Cannes, il red carpet di Tom Cruise ha deluso le aspettative di sorprese, rivelandosi piuttosto prevedibile. L'attore, atteso per "Mission: Impossible – The Final Reckoning", ha scelto di indossare occhiali da sole, lasciando un alone di mistero sul suo look. Le fanfare sono state molte, ma l’effetto sorpresa è mancato.

( a skanews) – Era uno dei red carpet piĂą attesi del 78esimo Festival di Cannes e in molti, forse, sono rimasti un po’ delusi, perchĂ© si aspettavano colpi di scena: Tom Cruise è arrivato sul tappeto rosso con occhiali da sole per “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, l’ottavo capitolo della saga diretto da Christopher McQuarrie. Tutti i look del Festival di Cannes 2025. guarda le foto Leggi anche › Nel segno di una sobria opulenza. I look sul red carpet inaugurale del Festival di Cannes 2025 › Tom Cruise torna a Roma per Mission Impossible: «CittĂ meravigliosa» Il cast del film, presentato Fuori concorso a Cannes 2025, è stato accompagnato sulla scalinata da musicisti che suonavano le celebri musiche del franchise. Nessun incontro per la stampa, con tanto di polemiche, ma Cruise, 62 anni, ha partecipato a sorpresa a una masterclass di McQuarrie dove non ha detto se intende continuare a fare film nei panni dell’agente Ethan Hunt, lasciando il dubbio, oltre ad aver parlato delle acrobazie e delle scene spericolate che porta avanti in questo ruolo da anni. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Red carpet senza sorprese per Tom Cruise a Cannes 2025. Gli occhiali da sole restano il suo unico enigma

Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes 2025, il red carpet tra divieti e sorprese: i look che hanno fatto discutere

Come scrive informazione.it: Nonostante le restrizioni imposte dall’ultim’ora sul dress code, il primo red carpet del Festival di Cannes 2025 ha regalato qualche strappo alla regola, con strascichi e scollature che hanno fatto ca ...

Niente abiti trasparenti né nudità, vietati strascichi e selfie sul red carpet: ecco le nuove rigorose regole del Festival di Cannes 2025

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Nudità vietata: La regola più d’impatto è chiara: “Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul tappeto rosso, così come in qualsiasi altra area del Festival”. Un addio, quindi, ai “ nude dress” ...

Met Gala: gli abiti più costosi indossati sul red carpet del Metropolitan Museum di New York

corriere.it scrive: Per rispettare il dress code imposto ogni anno, le star invitate si rivolgono ai più grandi nomi della moda per realizzare abiti su misura. Dal prezzo esorbitante e uno più incredibile dell'altro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venezia 78 : VALENTINA PARISSE SUL RED CARPET DELLA MOSTRA DEL CINEMA

Tra star internazionali del grande cinema, celeb più famose al mondo e gli artisti italiani del momento, alla settima giornata della Biennale del Cinema spicca il nome di VALENTINA PARISSE, cantautrice sulla cresta dell’onda e…del red carpet! In occasione della 78esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l’artista è sbarcata al Lido in occasione della proiezione del film western fuori concorso “Old Henry” di Potsy Ponciroli (USA), elegantissima in un outfit total red griffato Pronovias, tra i brand più glamour in Spagna.