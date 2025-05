Reclamo contro la FIFA e i Mondiali 2034 in Arabia Saudita | “Sta violando le sue stesse regole”

Un gruppo di avvocati ha presentato un reclamo formale alla FIFA, accusando l'ente di violare le proprie regole sulla tutela dei diritti umani in relazione ai Mondiali 2034, che si svolgeranno in Arabia Saudita. Secondo gli avvocati, la scelta della nazione ospitante contrasta con gli impegni presi dall'organizzazione calcistica. Scopri di più...

Un gruppo di avvocati si è riunito e ha presentato un reclamo alla FIFA sostenendo che l'organo che controlla il calcio mondiale non sta rispettando la sua politica sui diritti umani nei confronti dell'Arabia Saudita, che ospiterà la Coppa del Mondo 2034.

