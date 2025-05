Rebel Moon | un terzo film richiederebbe un po’ di fortuna e un atto di Dio per essere realizzato

Rebel Moon, l'ambiziosa space opera di Zack Snyder, ha già catturato l'immaginazione con le sue prime due parti. Tuttavia, la realizzazione di un terzo film rimane incerta, richiedendo "un po' di fortuna e un atto di Dio". La saga continua a suscitare interesse e aspettative tra i fan e gli appassionati del genere.

Rebel Moon: un terzo film richiederebbe “un po’ di fortuna e un atto di Dio” per essere realizzato L’ambiziosa space opera fantascientifica in sei parti immaginata da Zack Snyder, iniziata con Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco e proseguita con Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice, sembra sempre più improbabile che possa raggiungere la conclusione inizialmente prevista. Mentre il secondo film è salito brevemente in cima alla classifica dei titoli più visti su Netflix al suo debutto, la mancanza di notizie riguardanti ulteriori puntate da parte del gigante dello streaming suggerisce che la saga potrebbe andare incontro a una fine prematura. La ragione principale è probabilmente dovuta al fatto che i numeri degli spettatori di Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice mostrano un netto calo rispetto al suo predecessore. 🔗Leggi su Cinefilos.it

