Rebecca Gariboldi torna ad assaporare il gusto della vittoria dopo tre mesi e mezzo. La lissonese aveva chiuso la stagione di Ciclocross a fine gennaio con la prova della Coppa del Mondo in Olanda. Si è dunque ripresentata alle gare in occasione della Coppa Piemonte di Mountain Bike che ha fatto tappa a Sant’Anna di Monteu Roero, in provincia di Cuneo, dove si è svolta la 27sima edizione del Cross Country del Roero per la categoria donne elite. Una prova organizzata dalla Roero Bikers, che ha rappresentato la quarta manche della Coppa del Piemonte, e che la Gariboldi ha onorato con un successo per i colori del Team Cingolani Specialized, formazione marchigiana per cui è tesserata dal 2020. La brianzola si è imposta di forza animando la competizione fin dalle primissime battute e al traguardo finale si è presentata in solitaria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rebecca Gariboldi trionfa al Cross Country del Roero nella Coppa Piemonte