Real Madrid infermeria piena | altra tegola per Ancelotti out Brahim Diaz

Il Real Madrid è in un momento critico, con l'infermeria stracolma e un'altra brutta notizia per Carlo Ancelotti: Brahim Diaz non sarà disponibile. Le difficoltà si accumulano per la squadra, che dovrà affrontare sfide impegnative senza uno dei suoi elementi chiave. La situazione si fa sempre più complessa per il tecnico e i suoi piani.

Non tira una buona aria in casa Real Madrid. Carlo Ancelotti deve fare i conti con un altro infortunio: Brahim Diaz è indisponibile 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Real Madrid, infermeria piena: altra tegola per Ancelotti, out Brahim Diaz

Dall'infermeria ai numeri: il momento del Real Madrid

Barcellona, il punto dall’infermeria verso il Real Madrid

Il Barcellona potrebbe vincere la Liga semplicemente guardando la sua diretta rivale: il Real Madrid di Re Carlo Ancelotti.

