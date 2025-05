Re Carlo la replica di Camilla a Harry | Molti scheletri qui sotto

Re Carlo è deluso dalla tensione con Harry, ma trova supporto nella moglie Camilla e nei figli William e Kate. Durante un evento di scopertura di una targa, Camilla ha rilasciato dichiarazioni significative, lasciando intravedere il suo ruolo chiave nella situazione familiare e il tentativo di affrontare i "scheletri" del passato.

Re Carlo è profondamente dispiaciuto dalla situazione che si è creata con suo figlio Harry. Ma può contare sul sostegno di sua moglie Camilla, oltre naturalmente a quello di William e Kate Middleton. In particolare, la Regina consorte ha pronunciato alcune frasi, mentre scopriva una targa, che sembrano essere un’implicita replica alle accuse del Duca del Sussex. Re Carlo e Camilla, una serata tra gli elefanti. Mentre infuria la polemica scatenata da Harry, Re Carlo si concentra sul lavoro e si circonda dei suoi affetti, primo fra tutti, sua moglie Camilla. Le Loro Maestà hanno partecipato all’Elephant Family Evening of Art and Conservation presso i Kew Gardens. All’evento erano presenti anche la figlia di Sarah Ferguson, Beatrice di York e la sorella della Regina, Annabel Elliot che è stata immortalata in foto con la Famiglia Reale. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, la replica di Camilla a Harry: “Molti scheletri qui sotto”

Approfondimenti da altre fonti

Re Carlo e Camilla svelano i nuovi ritratti. I commenti spietati

Segnala dilei.it: Re Carlo e Camilla svelano i nuovi ritratti nel secondo anniversario dell’incoronazione. Ma i commenti sono spietati contro il Sovrano e sua moglie.

Re Carlo perde la pazienza in pubblico e bacchetta anche Camilla

Secondo dilei.it: Re Carlo si innervosisce in pubblico con l’assistente e si rivolge stizzito a Camilla che lo ascolta in silenzio limitando i danni.

Le “panic room” di re Carlo e Camilla, un rifugio segreto in caso di attacco

iodonna.it scrive: Le stanze super blindate, presenti in ogni dimora Royal, offrono a re Carlo III e alla regina Camilla una via di fuga in situazioni di emergenza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo e Camilla accolgono imperatore Naruhito - cena di gala a Buckingham Palace

Nel 2017, il viaggio di re Felipe VI venne rapidamente riprogrammato - dopo un accordo tra la defunta regina e lo stesso monarca - perché la data coincideva con le elezioni anticipate nel Regno Unito.