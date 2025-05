Rave party nel capannone 45 denunciati | sequestrati hashish e ketamina

Un rave party clandestino si è trasformato in un’operazione delle forze dell'ordine a Canneto sull'Oglio, nel Mantovano. Quarantacinque giovani sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici, mentre hashish e ketamina sono stati sequestrati. L'evento si è svolto in un capannone abbandonato di Fontanella Grazioli, attirando l’attenzione delle autorità.

Sono stati tutti denunciati in stato di libertà per l'accusa di reato di invasione di terreni o edifici i 45 ragazzi identificati domenica mattina a Canneto sull'Oglio, nel Mantovano: si erano dati appuntamento la sera prima in un capannone dismesso in località Fontanella Grazioli, e qui hanno.

