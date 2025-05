Rave party nel capannone 45 denunciati | sequestrati hashish e ketamina

Durante un rave party in un capannone dismesso a Canneto sull'Oglio, nel Mantovano, 45 giovani sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. Nel corso dell'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti, tra cui hashish e ketamina, evidenziando un'inquietante presenza di illegalità nella zona.

Sono stati tutti denunciati in stato di libertà per l'accusa di reato di invasione di terreni o edifici i 45 ragazzi identificati domenica mattina a Canneto sull'Oglio, nel Mantovano: si erano dati appuntamento la sera prima in un capannone dismesso in località Fontanella Grazioli, e qui hanno. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Rave party nel capannone, 45 denunciati: sequestrati hashish e ketamina

