Rave party in un capannone abbandonato | tra i denunciati anche alcuni parmigiani

Un rave party clandestino si è svolto in un capannone abbandonato a Fontanella Grazioli, nel comune di Casalromano, suscitando l'intervento dei carabinieri. Tra le 45 persone denunciate, figurano anche alcuni parmigiani di età compresa tra i 16 e i 49 anni. L'operazione ha riportato alla luce le problematiche legate a questi eventi non autorizzati.

C'erano anche alcuni parmigiani, di età compresa tra i 16 e i 49 anni, tra le persone denunciate dai carabinieri che hanno interrotto un rave party all'interno di un capannone di Fontanella Grazioli, nel comune di Casalromano, in provincia di Mantova. In totale le persone denunciate sono state 45.

