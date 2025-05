Rasmus Paludan estremista danese di desta bloccato a Malpensa | Voleva andare al Remigration Summit

Milano, 15 maggio 2025 – Rasmus Paludan, 43 anni, politico danese di estrema destra, è stato bloccato questa mattina a Malpensa al suo ingresso in Italia per partecipare al Remigration Summit, il vertice dell'ultradestra europea. Il suo nome era segnalato tra quelli dei passeggeri di un volo atterrato nell'hub milanese ed è stato raggiunto dagli agenti della Polaria non appena sbarcato e poi consegnato, come conferma la Questura di Varese, agli uomini della Digos che lo hanno identificato. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, Paludan ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, dove ha scritto: “Italia (Il prefetto di Varese): Altri si arrabbiano perché sei qui. Per questo motivo non puoi stare qui”. Paludan, che ha annunciato che farà ricorso contro ogni provvedimento ufficiale che verrà emesso contro di lui, ha dichiarato di essere venuto in Italia per partecipare come spettatore al Remigration Summit 2025 che dovrebbe tenersi il prossimo sabato 17 maggio in una location che, però, non è stata ancora definita. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

