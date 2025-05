È stato bloccato dagli agenti della Polaria al suo arrivo all’aeroporto di Malpensa questa mattina, giovedì, e sarà ora espulso dall’Italia Rasmus Paludan, politico di estrema destra danese noto per avere più volte bruciato pubblicamente delle copie del Corano. Come conferma la Questura di Varese, il 43enne fondatore del partito Stram Kurs (Linea Dura), è stato trattenuto e sarà rimpatriato in quanto ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico, per fatti pregressi che lo riguardano in altri Stati. Il provvedimento di allontanamento emesso dal Questore e dal Prefetto di Varese è stato convalidato dal Tribunale di Milano. Paludan sarà quindi rimpatriato. Paludan: “A Malpensa negato il mio ingresso in Italia”. “ Mi è stato negato l’ingresso a Milano e in Italia per 10 anni! Solo perché sono un cristiano! A Milano Malpensa! Una decisione presa dal prefetto di Varese! Dov’è Matteo Salvini??? “. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rasmus Paludan, bloccato a Malpensa ed espulso estremista danese che bruciò il Corano