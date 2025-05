Rapina in gioielleria in pieno giorno aggredito il titolare 91enne

Nel cuore di Santarcangelo, una rapina audace ha colpito la storica gioielleria Pedrosi, dove un gruppo di malviventi ha aggredito l'anziano titolare di 91 anni. Approfittando della luce del giorno, i delinquenti hanno razziato preziosi, seminando paura e indignazione in una comunità colpita da un atto tanto inaudito quanto violento.

Rapina in pieno giorno nel cuore di Santarcangelo dove una banda di malviventi ha preso di mira una gioielleria e, dopo aver aggredito l'anziano proprietario, fare razzia di preziosi. Il colpo è andato in scena in via don Minzoni ai danni della storica gioielleria Pedrosi e, dalle prime.

