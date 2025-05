Rampini fulmina Claudio Tito di Repubblica su Trump | Hai detto una balla ignoranza totale video

Federico Rampini, in un video di forte impatto, critica aspramente il suo ex collega Claudio Tito per le sue affermazioni su Trump, definendole "una balla" e manifestando un'ignoranza imbarazzante. La sua severitĂ mette in luce l'approssimazione con cui parte della stampa italiana di sinistra analizza la realtĂ americana, sottovalutando il contesto e la complessitĂ delle questioni.

“Sei di un’ignoranza imbarazzante “: un Federico Rampini inedito, molto arrabbiato e severo con l’ex collega di Repubblica Claudio Tito, mette in evidenza l’approssimazione con cui non solo il collega ma molta stampa italiana di sinistra giudica le cose americane. Con la pretesa di farle cadere dall’alto di una veritĂ che invece non esiste, ma conflige con la realtĂ di chi vive e n egli Usa e valuta le cose dall’interno. Rampini interviene quando Tito aveva palesato la scarsa risonanza mediatica riguardo a un presunto conflitto di interessi del presidente americano. “La cosa diciamo piĂą sorprendente – ha spiegato il giornalista durante il programma di Rai3 Restart – è che negli Stati Uniti nessuno si pone in maniera seria il problema del conflitto di interessi di Trump. Noi in passato ce lo siamo posti tante volte”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rampini fulmina Claudio Tito di Repubblica su Trump: “Hai detto una balla, ignoranza totale” (video)

Cosa riportano altre fonti

Rampini fulmina la sinistra: la stoccata all’ex collega

Si legge su msn.com: La firma del Corriere incalza l'ex collega e smonta la narrazione della sinistra: "Leggete i giornali americani, siete di una ignoranza imbarazzante" ...

