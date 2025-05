La storia di John Rambo ritornerà sul grande schermo con un film prequel della saga con star Sylvester Stallone, ecco i dettagli. La saga di Rambo potrebbe tornare sul grande schermo con un film prequel del cult degli anni '80. Millennium Media, già nel team che ha portato al successo Attacco al potere e I Mercenari, sta presentando il nuovo progetto al Mercato di Cannes. I primi dettagli del prequel Alla regia del nuovo film di Rambo ci sarà Jalmari Helander (Sisu), mentre la sceneggiatura è firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani (Black Adam). Le riprese dovrebbero iniziare in ottobre in Thailandia. La trama non è stata rivelata, ma il sito di Deadline ha confermato che racconterà le origini di John . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rambo: in arrivo un film prequel sulle origini del personaggio