rai 3 rinvia un posto al sole per internazionali di tennis sinner vs ruud ed eurovision

La griglia di programmazione di Un posto al sole subisce un cambiamento per questa sera, giovedì 15 maggio 2025, a causa degli impegni sportivi legati agli Internazionali d'Italia di tennis che si svolgono a Roma. La soap, storicamente ambientata nei suggestivi scenari di Palazzo Palladini, non verrà trasmessa in prima visione come avviene abitualmente nella .

