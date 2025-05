Ragusa scoperta azienda agricola con 12 lavoratori in nero su 12 | scatta maxi multa da 52 000 euro

A Ragusa, un'azienda agricola è finita nel mirino delle autorità per aver impiegato 12 lavoratori in nero. La scoperta ha portato a una maxi multa di 52.000 euro, evidenziando la crescente attenzione al contrasto dello sfruttamento lavorativo e alla tutela dei diritti dei lavoratori nel settore agricolo.

