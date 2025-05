Ragazzini giocano con un coltello 15enne si ferisce

Un gioco tra ragazzi si trasforma in un momento di apprensione nella serata di mercoledì 14 maggio. In via Dino Bellucci, nel cuore di Genova, due ragazzini si divertivano con un coltello quando, per un tragico errore, un 15enne si è ferito, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Attimi di paura nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio, per un gioco finito male per fortuna senza grosse conseguenze. È successo poco prima delle 21 in via Dino Bellucci, nel centro storico genovese, dove due ragazzini stavano giocando con un coltello: uno dei due, però, un 15enne.

