Ragazzi tutti qui Isola dei Famosi all’improvviso la notizia | Mario Adinolfi il più dispiaciuto

Sull'Isola dei Famosi, la tensione cresce e l'avventura si complica fra ramanzine e colpi di scena. Ieri, durante il daytime, lo Spirito dell'Isola ha colto di sorpresa alcuni naufraghi, rivelando comunicazioni vietate. Mario Adinolfi si è mostrato particolarmente dispiaciuto per l'accaduto, mentre le rivalità tra le squadre si intensificano sempre di più.

Sull’ Isola dei Famosi la tensione sale e l’avventura si fa sempre più dura, tra ramanzine, penalità e colpi di scena. Durante la puntata di ieri del daytime, lo Spirito dell’Isola ha sorpreso alcuni naufraghi delle due squadre mentre comunicavano in un momento vietato, infrangendo così una delle regole fondamentali del reality. Sebbene l’infrazione sia stata giudicata non grave, ai concorrenti è stato recapitato un avviso formale: per questa volta sarà chiuso un occhio, ma la prossima violazione comporterà conseguenze ben più serie. Tra i primi a commentare l’avvertimento c’è stato Mario Adinolfi, che si è detto amareggiato, pur riconoscendo la necessità di seguire le regole. “Il comunicato mi è dispiaciuto, anche perché i contatti erano sporadici. Io comunque le regole le rispetto e se mi si dice che non bisogna farlo non lo farò”, ha dichiarato con fermezza in confessionale, cercando di smorzare le polemiche nate sull’accaduto. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

