Ragazza minorenne disabile abusata sui bus di linea a Taranto chieste condanne per 8 autisti

Una terribile vicenda segna la città di Taranto, dove otto autisti dell'AMAT sono accusati di aver abusato sessualmente di una ragazza minorenne disabile sui bus di linea. Le richieste di condanna sollevano indignazione e richieste di giustizia, mentre emerge la gravità degli atti avvenuti in luoghi appartati. Continua a leggere...

Le richieste di pena a carico di 8 autisti dell'AMAT, azienda di trasporto pubblico locale di Taranto accusati di aver abusato sessualmente di una ragazza disabile in più occasioni all'interno dei bus fermandoli in luoghi appartati.

Ragazza minorenne disabile abusata sui bus di linea a Taranto, chieste condanne per 8 autisti

