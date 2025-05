Ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno | stava attraversando il passaggio a livello

Una tragica fatalità si è consumata a Cesano Maderno, dove una ragazza di 14 anni è stata travolta e uccisa da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. L'incidente, avvenuto mercoledì 14 maggio, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che già da tempo avevano denunciato la pericolosità dell’attraversamento.

La ragazzina si è abbassata ed è passata a piedi sotto la sbarra del passaggio a livello di Cesano Maderno (Monza e Brianza) intorno alle 19 di mercoledì 14 maggio. I residenti già da tempo avevano segnalato la pericolosità dell'attraversamento.

