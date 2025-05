Ragazza denuncia la violenza sessuale dopo aver risposto all' annuncio di lavoro | indagato

“Sono andata in quella casa per lavorare e mi ha violentato”. È l’accusa mossa da una giovane nei confronti di un uomo, che risulta indagato per violenza sessuale. L’imputato, difeso dall’avvocato Chiara Camilletti, nega la violenza e racconta di un rapporto consenziente dopo un pranzo insieme. 🔗Leggi su Perugiatoday.it

