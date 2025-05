Radio-Tv Alta Sostenibilità – Speciale rassegna Festival dello Sviluppo Sostenibile | si parte da Milano e Genova

Riproponiamo il testo derivante della puntata di Alta Sostenibilità ASviS del 5 maggio 2025, grazie alla collaborazione organizzativa di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini. Pubblicato sul sito dell’ASviS del 5 maggio 2025. Al via la più grande manifestazione per la diffusione e realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 in Italia. Record di eventi della società civile. Ad Alta sostenibilità, ospiti per ASviS: Lo Iacono, Muroni e Miggiano. In studio Manieri e Viettone. VIDEO: https:www.radioradicale.itscheda758485alta-sostenibilita-al-via-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-2025-1500-eventi-in ). Al via dal 7 al 23 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile, alla sua nona edizione. In nove anni è cresciuto e cambiato, una cosa però non è cambiata: la partecipazione e la sua capacità di coinvolgere e animare il dibattito pubblico, mobilitando la società civile sulla promozione e diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile nel nostro Paese. 🔗Leggi su Ildenaro.it