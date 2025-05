’Radici Sonore’ in piazza Trepponti

Un'atmosfera vibrante ha permeato la storica piazza dei Trepponti a Comacchio ieri mattina, con l'evento "Radici Sonore". Un'iniziativa che ha unito musica, partecipazione sociale e valorizzazione del territorio, coinvolgendo studenti, associazioni e membri della comunità in un'esperienza di condivisione e creatività. Un momento di festa e impegno per tutti.

Il cuore di Comacchio, ieri mattina, nella suggestiva piazza dei Trepponti, ha accolto Radici Sonore, un evento che unisce musica, cittadinanza attiva, valorizzazione del territorio e partecipazione sociale. Dalle 10, studenti e studentesse degli istituti locali, le associazioni TemperaMenti, Al Batal e La Famìa ad Magnavaca, con l'orchestra giovanile Deltagramma della Civica Scuola di Musica, sono stati il coro e l'orchestra di Radici Sonore. L'evento è stato anche l'occasione per presentare il Passaporto delle Valli, uno strumento educativo e turistico pensato per guidare bambini e bambine, famiglie e turisti alla scoperta delle Valli.

