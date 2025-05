Rifiuti lasciati in strada e mancato passaggio delle macchine spazzatrici. Cresce il malcontento per i servizi di igiene urbana di Gelsia, che spiega: "Manca personale, stiamo continuando ad assumere". L’ultimo a perdere la pazienza è stato il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, che qualche giorno fa ha inviato una mail ai vertici di Gelsia Ambiente, con una convocazione urgente per la contestazione del servizio. "Sono stanco di ricevere telefonate, messaggi e mail di persone che si lamentano, giustamente, del servizio di raccolta rifiuti - sbotta Piuri -. Gran parte della frazione Cascina Nuova è stata ancora dimenticata dal servizio di raccolta per vetro e umido. Ogni settimana ci sono pezzi di paese in cui i rifiuti restano esposti e non raccolti. Così non si può andare avanti". A Barlassina, a fare le pulci al servizio di igiene urbana è il consigliere comunale di opposizione, Claudio Trenta, che denuncia pubblicamente: "Per la settima settimana consecutiva il parcheggio di via Parini non viene pulito, Gelsia non rispetta il capitolato d’appalto". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti nel caos. Il sindaco Piuri sbotta: "Servizio inaccettabile"