Quindi com' è Mission Impossible - The Final Reckoning? Estremo adrenalinico e nostalgico

"Mission Impossible - The Final Reckoning" è un'epica avventura che fonde adrenalina e nostalgia. Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2025, il film promette un’esperienza unica di emozioni estreme e malinconia. Con una durata di due ore e quarantacinque, è un omaggio imperdibile al genere, da non perdere nei cinema a partire dal 22 maggio.

Adrenalinico, estremo, malinconico, nostalgico, commovente. Mission Impossible - The Final Reckoning, presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2025, è tutto questo e anche di più. Due ore e quarantacinque obbligatoriamente da vedere in sala (il film arriva nei cinema il 22 maggio). L'omaggio del veterano Christopher McQuarrie alla saga, nata quasi 30 anni fa (era il 1996 quando Brian De Palma firmava il primo capitolo cinematografico ispirato alla serie di spionaggio di Bruce Geller ), è palese. E l'interrogativo che lascia sui titoli di titoli di coda, accompagnati dall'inconfondibile tema musicale, nonostante sia chiaro che siamo davanti a un epilogo è comunque se Tom Cruise interpreterà ancora l'agente Ethan Hunt. La risposta (per ora) è no. Ci mancherà Di certo questo ottavo capitolo del franchise è il titolo più atteso dell'estate e si merita che il pubblico corra al cinema a vederlo.

