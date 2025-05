Questura di Terni un nuovo dirigente per la squadra mobile | ecco chi è

Il commissario capo Lorenzo Lucattoni è il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Terni, subentrando al vicequestore Marco Colurci, ora capo di gabinetto. Questo avvicendamento arriva dopo il pensionamento di Giuseppe Taschetti, segnando un'importante fase di rinnovamento per la polizia locale. Scopriamo di più su Lucattoni e le sue esperienze.

Il commissario capo della polizia di Stato Lorenzo Lucattoni è il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Terni. Lucattoni prende il posto del vicequestore Marco Colurci, che assume le funzioni di capo di gabinetto della questura – dopo il pensionamento di Giuseppe Taschetti -. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Questura di Terni, un nuovo dirigente per la squadra mobile: ecco chi è

Cosa riportano altre fonti

Lorenzo Lucattoni è il nuovo dirigente della Squadra mobile di Terni

Da newtuscia.it: NewTuscia – TERNI – Il Commissario Capo della Polizia di Stato dr. Lorenzo LUCATTONI è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Terni. Il nuovo Dirigente prende il posto del Vice Questore dr. Marco ...

Terni, il capo di gabinetto della Questura Giuseppe Taschetti lascia la polizia dopo 40 anni e va in pensione

Scrive corrieredellumbria.it: La sua presenza è stata costante, come dirigente ... per la sua questura, sentimenti che sono stati illustrati dal Questore di Terni, Luigi Mangino, nel discorso di commiato, che ha augurato al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scandalo a Piacenza: 9 Agenti della Questura sotto Inchiesta per Gravi Accuse

Un grave scandalo si è abbattuto sulla Questura di Piacenza, dove otto agenti sono attualmente al centro di un'inchiesta che li vede coinvolti in accuse di arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico.