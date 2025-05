V a in onda stasera – alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW – la prima delle due puntate speciali con cui Alessandro Borghese celebra i (primi) 10 anni del suo fortunatissimo programma, 4 Ristoranti. Novità assoluta, stasera ci sarà una guest star. I l comico Lillo sarà infatti la divertente spalla di Borghese in un tour in punta di forchetta nella Città Eterna. L’obiettivo sarà decretare la miglior osteria di Roma Est. Lillo, ironia da chef: dal disastro nasce il pancake destrutturato all’ananas X Leggi anche › Alessandro Borghese: «Il gusto per il cibo si impara da piccoli. Seduti a tavola.» 4 Ristoranti compie 10 anni: anticipazioni della puntata speciale con Lillo a Roma Est. Il cooking show di Sky, prodotto da Banijay Italia, ha compiuto 10 anni ma non li dimostra. Diventato in tv un vero e proprio punto di riferimento gastronomico, in oltre 100. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Questa sera su Sky, Lillo accompagna chef Borghese tra le migliori osterie di Roma Est in una puntata evento per i 10 anni del programma