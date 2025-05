Quattro ragazzi trovano una borsa abbandonata contenente oltre 6 000 euro gioielli in oro e carte di credito | decidono di portarla in Questura

Quattro ragazzi di Arezzo, nella notte tra il 12 e il 13 maggio, si imbattono in una borsa abbandonata su una panchina. Con stupore, scoprono al suo interno oltre 6.000 euro in contanti, gioielli in oro e carte di credito. Spinti da un forte senso morale, decidono di portare il tutto in questura, facendo la cosa giusta.

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, ad Arezzo, quattro ragazzi poco più che ventenni hanno trovato una borsa abbandonata su una panchina del centro storico. Incuriositi, l’hanno aperta: dentro c’erano mazzette di dollari per un totale di 7.000, ossia oltre 6.200 euro in contanti, gioielli in oro, carte di credito e documenti personali. Senza pensarci troppo, i quattro amici hanno scelto la strada più onesta: hanno preso quella borsa e si sono diretti subito alla Questura. Gli agenti della polizia, ricevuta la segnalazione e il materiale, hanno avviato immediatamente le verifiche. Dai documenti presenti è stato possibile risalire in poco tempo alla proprietaria. Si trattava di una donna di nazionalità argentina, arrivata ad Arezzo per motivi di lavoro. Era una hostess in servizio presso la fiera OroArezzo, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate all’oreficeria. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quattro ragazzi trovano una borsa abbandonata contenente oltre 6.000 euro, gioielli in oro e carte di credito: decidono di portarla in Questura

