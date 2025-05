Quattro eventi in una sola giornata al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

Arezzo si prepara a una giornata indimenticabile al Palazzetto del Nuoto il 18 maggio 2025. Il “Festival del Nuoto”, organizzato dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto, offrirà quattro eventi straordinari, promettendo una giornata ricca di emozioni e attività per appassionati e famiglie. Non perdere l’occasione di partecipare a questa celebrazione del nuoto!

Arezzo, 15 maggio 2025 – Quattro eventi in una sola giornata al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 18 maggio, l’impianto cittadino sarà sede di un vero e proprio “Festival del Nuoto” che, organizzato dalla Sport Service in sinergia con la Chimera Nuoto, proporrà un programma ricco di attività sportive e promozionali rivolte a tutte le età. La volontà è di promuovere momenti di aggregazione, condivisione e scoperta di diverse discipline, stimolando a mettersi alla prova in piscina e a sviluppare un approccio sereno e sicuro verso l’ambiente acquatico. Il primo appuntamento sarà il Baby Acquatic’s Day rivolto alla fascia d’età da zero a quattro anni in cui genitori e figli condivideranno un’esperienza comune in vasca in cui conoscere i fondamenti del “baby-nuotare”. L’evento, a partecipazione gratuita, prenderà il via alle 9. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro eventi in una sola giornata al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

Su questo argomento da altre fonti

Quattro eventi in una sola giornata al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

Lo riporta lanazione.it: Arezzo, 15 maggio 2025 – Quattro eventi in una sola giornata al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 18 maggio, l’impianto cittadino sarà sede di un vero e proprio “Festival del Nuoto” che, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Midnight in the Universe: George Clooney torna con un film di fantascienza dopo quattro anni di assenza

Per le celebrazioni di fine anno, George Clooney ci propone il suo nuovo film, Midnight in the Universe, descritto come una "favola apocalittica".