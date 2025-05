Quaranta alzate di sipario per quattro cartelloni | ecco la stagione 2025 2026 del Municipale

Quaranta alzate di sipario e quattro cartelloni: la stagione 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza promette emozioni uniche. Sette opere, cinque concerti, cinque balletti e sette spettacoli per ragazzi si alterneranno in un programma ricco e variegato, culminando in una commissione in prima assoluta. Pronti a vivere la magia del palcoscenico?

Sette produzioni d'opera con cinque nuovi allestimenti e una commissione in prima assoluta, cinque concerti, cinque balletti e sette spettacoli per i ragazzi si alterneranno nella Stagione 20252026 del Teatro Municipale di Piacenza. Quaranta alzate di sipario per quattro cartelloni che spaziano.

